Вистрілить не лише у регіонах, а й у Москві: Юсов про нові заворушення в РФ після подій у Брянській області

Березень, 02 в 20:27

Сьогоднішні заворушення у Брянській області РФ свідчать про те, що суспільство країни-агресора починає потроху прокидатися, тож не виключені подібні інциденти у найближчому майбутньому в інших регіонах.

Про це у ефірі Єдиних новин заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Напевно, ми з вами неправильно зробили б, якщо б анонсували якісь події у певних регіонах. Але з розумінням того, що вся РФ – це в історичному контексті абсолютно штучне утворення, яке підкорило багато територій… Я думаю, що там, де тонко, там і порветься. Я думаю, що Путін цього дуже сильно боїться. І соціальна напруга, і кількість знищених російських окупантів в Україні, і поневолені народи, які згадують про свої права, воно все, безумовно, вистрілить не лише у регіонах, а власне і у столиці, зокрема, – сказав він.

Юсов вважає, що початок Росією повномасштабної війни призвів до загострення проблем всередині самої РФ.

Зараз дивляться

– Повномасштабне вторгнення рашистів і Путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої РФ. Росія – це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість невирішених питань, протиріч, конфліктів, міжетнічних, міжрегіональних, міжрелігійних тощо. І те, що сьогодні громадяни РФ на певній території повстали, щоб повалити режим Путіна, це закономірний розвиток ситуації після вторгнення в Україну, – каже представник розвідки.

Він зауважив, що події у Брянській області – це початок звільнення власної країни і спокутування злочинів РФ і Путіна.

Юсов заявив, що подібні інциденти зрештою стануть причиною трансформації і демократизації Росії, знищення режиму Путіна і притягненням злочинців до відповідальності.

За словами представника ГУР, наразі росіяни повинні усвідомити, що війна прийшла не лише в будинок кожного українця, а й кожного росіянина.