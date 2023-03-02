Проснулись сознательные россияне или ИПСО? Военный эксперт о “ДРГ” в Брянской области РФ

Март, 02 в 18:57

2 февраля появилась информация, что якобы “украинская ДРГ” проникла в Брянскую область и взяла в заложники жителей села Сушаны, и там продолжается бой.

При этом в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса было опубликовано видеообращение с бойцами с желтыми лентами, заявляющими, что “пришли не как ДРГ”, они призывают россиян “бороться с путинским режимом”.

Что это, очередная российская провокация или сознательные россияне идут против диктатора Кремля Владимира Путина — читайте дальше в материале.

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Военный эксперт Олекса Руденко не исключает вариант ИПСО.

– То, что россияне постоянно будут утверждать, что у них там повсюду украинские ДРГ – это тоже правда. Все варианты возможны, здесь нет какой-то жестко закрепленной версии, которая шла бы в разрезе с той информацией, которая есть. Есть какая-то информация, вполне возможно, что это информационный вброс, а также возможно, что реальность, которую мы до конца не осознаем, – высказал мнение военный эксперт.

При этом, Олекса не верит в существование “хороших россиян”.

— У меня нет уверенности, что на территории РФ в тылу развивается какое-то движение, которое будет якобы совершать какие-то действия, чтобы свергнуть режим Путина. Я просто в это не верю, потому что я представляю, как они мыслят. Представить себе, что у них есть какое-то развитое антиправительственное или антипутинское движение, мне, например, трудно. Поэтому я не верю, что это сделали какие-то “хорошие россияне”, взявшиеся за оружие и воюющие против собственного правительства, — говорит он.

Отметим, что в Офисе президента, Госпогранслужбе и Генштабе ВСУ исключают любую причастность к этой провокации.