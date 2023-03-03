Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Пока небо защищено. Наев оценил эффективность ПВО над Киевом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сергій Наєв
Фото: УНИАН

На данный момент небо над Киевом и областью защищено Воздушные силы постоянно находятся в боевой готовности.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В настоящее время небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области, сказал он.

Кроме того, по его словам, данные силы и средства осуществляют постоянный маневр на местности для того, чтобы противник не вычислил, где дислоцируются наши средства противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят
Читайте
80% эффективности. Наев оценил украинскую систему ПВО

Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления. Благодаря этому, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха, отметил командующий.

Источник: Командующий Объединенными Силами ВС Украины

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка