Пока небо защищено. Наев оценил эффективность ПВО над Киевом

Март, 03 в 18:40

На данный момент небо над Киевом и областью защищено – Воздушные силы постоянно находятся в боевой готовности.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

– В настоящее время небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области, – сказал он.

Кроме того, по его словам, данные силы и средства осуществляют постоянный маневр на местности для того, чтобы противник не вычислил, где дислоцируются наши средства противовоздушной обороны.

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– Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления. Благодаря этому, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха, – отметил командующий.

Источник: Командующий Объединенными Силами ВС Украины