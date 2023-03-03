Наразі небо захищене. Наєв оцінив ефективність ППО над Києвом

Березень, 03 в 18:40

Наразі небо над Києвом та областю захищене – Повітряні сили постійно перебувають у бойовій готовності.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різних зразків протиповітряної оборони, які розосереджені у певних місцях на Київщині, – сказав він.

Крім того, за його словами, ці сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб противник не вирахував, де дислокуються наші засоби протиповітряної оборони.

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– Уся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організовано своєчасне оповіщення та надання цільових вказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання щодо відображення загрози з повітря, – зазначив командувач.

Джерело: Командувач Об’єднаних Сил ЗС України