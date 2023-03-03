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Факти / Україна

Наразі небо захищене. Наєв оцінив ефективність ППО над Києвом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сергій Наєв
Фото: УНІАН

Наразі небо над Києвом та областю захищене – Повітряні сили постійно перебувають у бойовій готовності.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Наразі небо над столицею захищене. Такий висновок підтверджує розгалужена система різних зразків протиповітряної оборони, які розосереджені у певних місцях на Київщині, сказав він.

Крім того, за його словами, ці сили та засоби здійснюють постійний маневр на місцевості для того, щоб противник не вирахував, де дислокуються наші засоби протиповітряної оборони.

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Уся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організовано своєчасне оповіщення та надання цільових вказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання щодо відображення загрози з повітря, зазначив командувач.

Джерело: Командувач Об’єднаних Сил ЗС України

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