Март, 03 в 7:12

Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий почти 200 жителей села Боевое Херсонской области.

Об этом сообщили 3 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, в дома вывезенных людей расквартировывают российских наемников.

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Известно, что местные жители находились под давлением представителей так называемых оккупационных властей.

Последние пытались присвоить земельные участки людей.

Однако большинство жителей Боевого отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.

Продолжают грабить население оккупанты и на временно захваченной территории Запорожской области.

Там еще с начала февраля 2023 года российские наемники активно отбирают автомобили у местных жителей, не получивших российские паспорта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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