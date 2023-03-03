Нібито для фільтрації: окупанти вивезли з села Бойове на Херсонщині майже 200 людей

Березень, 03 в 7:12

Російські окупанти вивезли в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів майже 200 жителів села Бойове Херсонської області.

Про це 3 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, в будинки вивезених людей розквартировують російських найманців.

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Відомо, що місцеві жителі перебували під тиском представників так званої окупаційної влади.

Останні намагались привласнити земельні ділянки людей.

Однак більшість жителів Бойового відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Продовжують грабувати населення окупанти й на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Там ще з початку лютого 2023 року російські найманці активно забирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали російські паспорти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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