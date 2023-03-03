Промышленность РФ сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50 — разведка

Март, 03 в 14:16

Российская Федерация сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, всего было около десяти различных модификаций подобных самолетов. Юсов отметил, что другое дело не сколько их есть, а способность их производить.

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— Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодня, деградировавшая промышленность Российской Федерации не способна, — отметил представитель разведки.

Он добавил, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций, а само сотрудничество с путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.

26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси неподалеку от Минска прогремели взрывы.

Беларускі Гаюн со ссылкой на источники сообщил, что два дрона атаковали российский самолет А-50. Кроме этого, утверждается, что силовикам удалось найти сумку с пультами управления от беспилотников.