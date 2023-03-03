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Факти / Україна

Промисловість РФ зараз не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50 – розвідка

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
літак ДРЛС А-50
Фото: Depositphotos

Російська Федерація наразі не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, всього було близько десяти різних модифікацій подібних літаків. Юсов зазначив, що інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти.

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— Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна, – зазначив представник розвідки.

Він додав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій, а сама співпраця з путінською Росією стає токсичною, небажаною та небезпечною.

26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі неподалік від Мінська пролунали вибухи.

Беларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомив, що два дрони атакували російський літак А-50. Крім цього, стверджується, що силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.

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Джерело: ГУР
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