В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома Мачулищи (Беларусь), где недавно произошла атака на российский разведывательный самолет А-50.

Соответствующие снимки, сделанные со спутника Maxar Technologies, выложил журналист канала CNN Джанлука Меццофиоре.

По его словам, снимки были сделаны 28 февраля.

Изменился цвет крыльев: появились спутниковые фото аэродрома Мачулищи и самолета А-50 после атаки

Однако впоследствии он обратил внимание на замечания журналиста-расследователя Bellingcat Элиота Хиггинса, что после атаки самолет А-50 переместили с его привычной стоянки.

Кроме того, по сравнению с изображением от 19 февраля цвет крыльев российского самолета изменился: появились темные пятна.

