Февраль, 28 в 21:27

В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома Мачулищи (Беларусь), где недавно произошла атака на российский разведывательный самолет А-50.

Соответствующие снимки, сделанные со спутника Maxar Technologies, выложил журналист канала CNN Джанлука Меццофиоре.

По его словам, снимки были сделаны 28 февраля.

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– У Maxar есть сегодняшние снимки самолета A-50 дальней радиолокационной слежки на авиабазе Мачулищи в Беларуси. Я не вижу каких-то серьезных повреждений, — написал сначала журналист.

Однако впоследствии он обратил внимание на замечания журналиста-расследователя Bellingcat Элиота Хиггинса, что после атаки самолет А-50 переместили с его привычной стоянки.

It seems to be in a different position since February 23 though, as pointed out by @EliotHiggins https://t.co/sHqiWXeJzN — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023

Кроме того, по сравнению с изображением от 19 февраля цвет крыльев российского самолета изменился: появились темные пятна.

Compared to the earlier Feb 19th image (right) there does appear to be a difference in the colour of the wings. pic.twitter.com/KgTkMVLgyn — Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн также сообщает, что у самолета А-50У заметны значительные изменения цвета крыльев и “тарелки”, если сравнивать спутниковые снимки за 19 и 28 февраля.

Аналитики предположили, что самолет могут готовить к перекраске.

– На текущий момент мы не делаем однозначных утверждений, однако это может являться и следствием того, что фюзеляж обгорел. Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса Шмель, — рассказали в мониторинговой группе.

Последний взлет этого российского самолета фиксировали 22 февраля.

Как известно, 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси раздались взрывы. Есть информация о повреждении российского самолета А-50У. С его помощью войска РФ проводили радиолокационную разведку территории Украины, сканировали отработку украинской ПВО и выявляли расположение систем ПВО.

Самолет могли атаковать с помощью дронов. Расследователи проекта Белорусский Гаюн сообщали, что на аэродром в Мачулищах после вероятной атаки прилетели два российских военно-транспортных самолета. Они могли привезти специалистов или комплект запчастей для ремонта самолета А-50У.

Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-аккаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies

Фото: Telegram-канал Беларускі Гаюнн, Twitter-аккаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies