Изменился цвет крыльев: появились спутниковые фото аэродрома Мачулищи и самолета А-50 после атаки
В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома Мачулищи (Беларусь), где недавно произошла атака на российский разведывательный самолет А-50.
Соответствующие снимки, сделанные со спутника Maxar Technologies, выложил журналист канала CNN Джанлука Меццофиоре.
По его словам, снимки были сделаны 28 февраля.
– У Maxar есть сегодняшние снимки самолета A-50 дальней радиолокационной слежки на авиабазе Мачулищи в Беларуси. Я не вижу каких-то серьезных повреждений, — написал сначала журналист.
Однако впоследствии он обратил внимание на замечания журналиста-расследователя Bellingcat Элиота Хиггинса, что после атаки самолет А-50 переместили с его привычной стоянки.
It seems to be in a different position since February 23 though, as pointed out by @EliotHiggins https://t.co/sHqiWXeJzN
— Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023
Кроме того, по сравнению с изображением от 19 февраля цвет крыльев российского самолета изменился: появились темные пятна.
Compared to the earlier Feb 19th image (right) there does appear to be a difference in the colour of the wings. pic.twitter.com/KgTkMVLgyn
— Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023
Мониторинговая группа Беларускі Гаюн также сообщает, что у самолета А-50У заметны значительные изменения цвета крыльев и “тарелки”, если сравнивать спутниковые снимки за 19 и 28 февраля.
Аналитики предположили, что самолет могут готовить к перекраске.
– На текущий момент мы не делаем однозначных утверждений, однако это может являться и следствием того, что фюзеляж обгорел. Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса Шмель, — рассказали в мониторинговой группе.
Последний взлет этого российского самолета фиксировали 22 февраля.
Как известно, 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси раздались взрывы. Есть информация о повреждении российского самолета А-50У. С его помощью войска РФ проводили радиолокационную разведку территории Украины, сканировали отработку украинской ПВО и выявляли расположение систем ПВО.
Самолет могли атаковать с помощью дронов. Расследователи проекта Белорусский Гаюн сообщали, что на аэродром в Мачулищах после вероятной атаки прилетели два российских военно-транспортных самолета. Они могли привезти специалистов или комплект запчастей для ремонта самолета А-50У.
Источник: Telegram-канал Беларускі Гаюн, Twitter-аккаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies
Фото: Telegram-канал Беларускі Гаюнн, Twitter-аккаунт Gianluca Mezzofiore/Maxar Technologies