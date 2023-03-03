Март, 03 в 8:39

Минус 765 оккупантов, самолет и вертолет: потери врага за минувшие сутки

По состоянию на 3 марта вооруженные силы Украины ликвидировали более 151 тыс. российских захватчиков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Другие потери РФ в войне на 3 марта: личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано,

танков — 3405 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,

артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,

РСЗО — 484 (+4) ед,

средств ПВО — 247 ед,

самолетов — 301 (+1) ед,

вертолетов — 289 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3) ед,

крылатых ракет — 873 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,

специальной техники — 230 ед. Ранее сообщалось, что спецназовцы СБУ на Луганском направлении уничтожили шесть российских танков за одну ночь. Сейчас смотрят Читайте Только на Бахмутском направлении за пять дней уничтожено 800 оккупантов — Зеленский

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