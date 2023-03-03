Минус 765 оккупантов, самолет и вертолет: потери врага за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 3 марта вооруженные силы Украины ликвидировали более 151 тыс. российских захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ в войне на 3 марта:
- личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
- танков — 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,
- РСЗО — 484 (+4) ед,
- средств ПВО — 247 ед,
- самолетов — 301 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3) ед,
- крылатых ракет — 873 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,
- специальной техники — 230 ед.
Ранее сообщалось, что спецназовцы СБУ на Луганском направлении уничтожили шесть российских танков за одну ночь.
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