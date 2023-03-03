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Факты / Україна

Минус 765 оккупантов, самолет и вертолет: потери врага за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 3 марта вооруженные силы Украины ликвидировали более 151 тыс. российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ в войне на 3 марта:

  • личного состава — около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
  • танков — 3405 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,
  • РСЗО — 484 (+4) ед,
  • средств ПВО — 247 ед,
  • самолетов — 301 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3) ед,
  • крылатых ракет — 873 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,
  • специальной техники — 230 ед.

Ранее сообщалось, что спецназовцы СБУ на Луганском направлении уничтожили шесть российских танков за одну ночь.

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Источник: Генштаб ВСУ
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