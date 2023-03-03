РФ кидала на поле бою недосвідчених вояк, поки професійні стрільці розвантажували продукти – ЦНС
Кадрові та підготовлені військові РФ відсиджувалися у тилу, поки у танкових екіпажах були недосвідчені вояки.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, який зміг отримати внутрішню документацію 4 гвардійської танкової дивізії РФ. Саме цей підрозділ ворога брав участь в атаках на Сумську, Харківську та Чернігівську області на початку повномасштабної агресії РФ та втратив дві третини своєї техніки.
– Документи вказують на те, що 1 танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський Генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи непритаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку, – зазначається у відомстві.
Також наразі в армії РФ є проблеми з технікою. Командування дивізії поскаржилось, що більшість батальйонів мають недоукомплектування, й надало списки несправної техніки.