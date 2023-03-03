РФ кидала на поле бою недосвідчених вояк, поки професійні стрільці розвантажували продукти – ЦНС

Березень, 03 в 17:40

Кадрові та підготовлені військові РФ відсиджувалися у тилу, поки у танкових екіпажах були недосвідчені вояки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, який зміг отримати внутрішню документацію 4 гвардійської танкової дивізії РФ. Саме цей підрозділ ворога брав участь в атаках на Сумську, Харківську та Чернігівську області на початку повномасштабної агресії РФ та втратив дві третини своєї техніки.

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– Документи вказують на те, що 1 танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський Генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи непритаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку, – зазначається у відомстві.

Також наразі в армії РФ є проблеми з технікою. Командування дивізії поскаржилось, що більшість батальйонів мають недоукомплектування, й надало списки несправної техніки.