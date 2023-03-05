Март, 05 в 8:19

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне размещают свои средства противовоздушной обороны среди жилых кварталов города.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Таким образом, враг пытается прикрывать свои позиции “живым щитом” из гражданского населения.

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Также в Генштабе сообщают, что на поле боя российская оккупационная армия теряет контроль над так называемыми казачьими батальонами.

Например, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон Степь/Тигр, командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и не хочет взаимодействовать с подразделениями российской оккупационной армии.

В феврале Генштаб сообщал, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты обыскивают частные дома людей, потому что им нужны плавательные средства, которые потом используют для диверсионных действий и провокаций.