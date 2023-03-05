Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В окупованій Новій Каховці росіяни розміщують ППО у житлових кварталах – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованій Новій Каховці росіяни розміщують ППО у житлових кварталах – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни розміщують свої засоби протиповітряної оборони серед житлових кварталів міста.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Таким чином, ворог намагається прикривати свої позиції “живим щитом” із цивільного населення.

Зараз дивляться

Також у Генштабі повідомляють, що на полі бою російська окупаційна армія втрачає контроль над так званими козачими батальйонами.

Наприклад, у районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон Степ/Тигр, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил РФ та не хоче взаємодіяти з підрозділами російської окупаційної армії.

У лютому Генштаб повідомляв, що у Новій Каховці Херсонської області російські окупанти обшукують приватні будинки людей, бо їм потрібні плавальні засоби, які потім використовують для диверсійних дій та провокацій.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка