Березень, 05 в 8:19

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни розміщують свої засоби протиповітряної оборони серед житлових кварталів міста.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Таким чином, ворог намагається прикривати свої позиції “живим щитом” із цивільного населення.

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Також у Генштабі повідомляють, що на полі бою російська окупаційна армія втрачає контроль над так званими козачими батальйонами.

Наприклад, у районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон Степ/Тигр, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил РФ та не хоче взаємодіяти з підрозділами російської окупаційної армії.

У лютому Генштаб повідомляв, що у Новій Каховці Херсонської області російські окупанти обшукують приватні будинки людей, бо їм потрібні плавальні засоби, які потім використовують для диверсійних дій та провокацій.