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Хотят устроить диверсии и провокации: в Новой Каховке россияне изымают лодки

Юля Захарченко, редактор ленты
Хотят устроить диверсии и провокации: в Новой Каховке россияне изымают лодки
Фото: Pixabay

В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты обыскивают частные усадьбы, чтобы изъять плавательные средства, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.

Об этом сообщает в сводке 15 февраля Генеральный штаб ВСУ.

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По уточненным данным, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов.

Речь идет о Золотой Балке, Гавриловке, Качкаровке, Змиевке, Бериславе, Веселом, Львове, Тягинке, Береговом Херсонской области и Очакове на Николаевщине.

В то же время в Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских солдат.

В сообщении говорится, что хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля, там зафиксировали по меньшей мере 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов, 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ, а на восточном фронте украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.

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Источник: Генштаб ВСУ
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