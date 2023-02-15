Хотят устроить диверсии и провокации: в Новой Каховке россияне изымают лодки
В Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты обыскивают частные усадьбы, чтобы изъять плавательные средства, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.
Об этом сообщает в сводке 15 февраля Генеральный штаб ВСУ.
По уточненным данным, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов.
Речь идет о Золотой Балке, Гавриловке, Качкаровке, Змиевке, Бериславе, Веселом, Львове, Тягинке, Береговом Херсонской области и Очакове на Николаевщине.
В то же время в Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских солдат.
В сообщении говорится, что хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля, там зафиксировали по меньшей мере 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами.
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов, 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ, а на восточном фронте украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.