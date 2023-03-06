Хочет усилить власть: Кадыров вербует боевиков “ДНР” в ряды своей армии

Март, 06 в 16:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков “ДНР” в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Влияние Кадырова на временно оккупированных территориях растет и фактически временно оккупированные районы Донецкой области отданы ему под управление. Именно его боевики “обеспечивают порядок”, а именно осуществляют репрессии в захваченных городах. Кадыровцы грабят регион, ведь это плата Кремля за их лояльность. В регион постоянно приезжают “депутаты” из Ахмата, а на местах назначаются чиновники по согласованию самого Кадырова, –говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, более 300 кадиев (судьи, которые применяют законы шариата) и имамов планируют пройти подготовку и отправиться в Украину.

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Отмечается, что присутствие чеченских группировок в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров планирует чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.

– Теперь же Денис Пушилин, который формально выполняет роль руководителя на захваченных районах Донетчины, согласовал “подготовку” боевиков “ДНР” в университете спецназа в Ичкерии, – сообщают в ЦНС.

Напомним, 19 февраля Рамзан Кадыров заявил, что “всерьез планирует” создать собственную частную военную компанию вроде ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.