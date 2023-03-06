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Факти / Україна

Хоче посилити владу: Кадиров вербує бойовиків “ДНР” до лав своєї армії

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків “ДНР” до лав своєї армії, аби посилити владу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Вплив Кадирова на тимчасово окупованих територіях зростає, й фактично тимчасово окуповані райони Донецької області віддані йому під керування. Саме його бойовики “забезпечують порядок”, тобто здійснюють репресії в захоплених містах.

Кадирівці грабують регіон, адже це плата Кремля за їх лояльність. В регіон постійно приїжджають “депутати” з Ахмату, а на місцях призначаються чиновники з погодження самого Кадирова, – йдеться у повідомленні. 

Як пише ЦНС, понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти підготовку і вирушити в Україну. 

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Зазначаться, що присутність чеченських угруповань в Україні може свідчити про те, що Кадиров планує, щоб чеченські сили виконували основну функцію керування на окупованих територіях.

– Тепер же Денис Пушилін, який формально виконує роль керівника на захоплених районах Донеччини, погодив “підготовку” бойовиків “ДНР” в університеті спецпризначенців в Ічкерії, – повідомляють у ЦНС.

Нагадаємо, 19 лютого Рамзан Кадиров заявив, що “серйозно планує” створити власну приватну військову компанію на кшталт ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

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