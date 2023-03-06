Хоче посилити владу: Кадиров вербує бойовиків “ДНР” до лав своєї армії

Голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків “ДНР” до лав своєї армії, аби посилити владу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Вплив Кадирова на тимчасово окупованих територіях зростає, й фактично тимчасово окуповані райони Донецької області віддані йому під керування. Саме його бойовики “забезпечують порядок”, тобто здійснюють репресії в захоплених містах.

Кадирівці грабують регіон, адже це плата Кремля за їх лояльність. В регіон постійно приїжджають “депутати” з Ахмату, а на місцях призначаються чиновники з погодження самого Кадирова, – йдеться у повідомленні.