Сміливості вистачило лише до знаку в місто: Андрющенко про поїздку Шойгу у Маріуполь

Березень, 06 в 11:28

У соцмережах з’явились відео, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідує тимчасово окупований Маріуполь.

Про це у своєму Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як з’ясувалося, візит відбувся 3 березня, а російські ЗМІ повідомили про це лише 6 березня.

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– Для розуміння. Шойгу був в Маріуполі 3 березня. Ось тут його гвинтокрил ми зафіксували, – написав Андрющенко.

Він зауважив, що маршрут Шойгу був дуже короткий.

– Маршрут аеропорт Маріуполь – Невський та швидко назад. Тобто де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місто, – зазначив радник мера.

Тим часом у міноборони РФ повідомили, що у Маріуполі Шойгу нібито перевірив роботу військово-будівельного комплексу міністерства “щодо відновлення інфраструктури Донбасу”, а також “багатофункціональний медичний центр, рятувальний центр МНС та новий мікрорайон із 12 п’ятиповерхових житлових будинків”.