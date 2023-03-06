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Факти / Україна

Сміливості вистачило лише до знаку в місто: Андрющенко про поїздку Шойгу у Маріуполь

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Сергій Шойгу
Фото: Depositphotos

У соцмережах з’явились відео, де міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідує тимчасово окупований Маріуполь. 

Про це у своєму Telegram розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Як з’ясувалося, візит відбувся 3 березня, а російські ЗМІ повідомили про це лише 6 березня. 

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– Для розуміння. Шойгу був в Маріуполі 3 березня. Ось тут його гвинтокрил ми зафіксували, – написав Андрющенко. 

Він зауважив, що маршрут Шойгу був дуже короткий. 

– Маршрут аеропорт Маріуполь – Невський та швидко назад. Тобто де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місто, – зазначив радник мера. 

Тим часом у міноборони РФ повідомили, що у Маріуполі Шойгу нібито перевірив роботу військово-будівельного комплексу міністерства “щодо відновлення інфраструктури Донбасу”, а також “багатофункціональний медичний центр, рятувальний центр МНС та новий мікрорайон із 12 п’ятиповерхових житлових будинків”.

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