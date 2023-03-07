Март, 07 в 8:07

Украинские защитники за сутки уничтожили более тысячи российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 6 марта украинские военные ликвидировали 1 060 захватчиков.

За 376 дней полномасштабной войны в армии РФ уменьшилось солдат ориентировочно на 154 830.

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Силы обороны накануне сожгли девять танков, 11 боевых бронированных машин, 23 артсистемы, три единицы противовоздушной обороны, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ сбили один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 7 марта 2023

личного состава – около 154 830 (+1 060),

танков ‒ 3 432 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6 714 (+11),

артиллерийских систем – 2 456 (+23),

реактивных систем залпового огня – 488,

средств противовоздушной обороны ‒ 253 (+3),

самолетов – 303 (+1),

вертолетов – 289,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9),

крылатых ракет ‒ 873,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16),

специальной техники – 236 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.