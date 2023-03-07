Армия РФ за сутки уменьшилась на 1 060 – Генштаб ВСУ
Украинские защитники за сутки уничтожили более тысячи российских оккупантов.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 6 марта украинские военные ликвидировали 1 060 захватчиков.
За 376 дней полномасштабной войны в армии РФ уменьшилось солдат ориентировочно на 154 830.
Силы обороны накануне сожгли девять танков, 11 боевых бронированных машин, 23 артсистемы, три единицы противовоздушной обороны, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы специальной техники.
В небе над Украиной ВСУ сбили один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 7 марта 2023
- личного состава – около 154 830 (+1 060),
- танков ‒ 3 432 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 6 714 (+11),
- артиллерийских систем – 2 456 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 488,
- средств противовоздушной обороны ‒ 253 (+3),
- самолетов – 303 (+1),
- вертолетов – 289,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9),
- крылатых ракет ‒ 873,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16),
- специальной техники – 236 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.