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Факты / Україна

Армия РФ за сутки уменьшилась на 1 060 – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки уничтожили более тысячи российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 6 марта украинские военные ликвидировали 1 060 захватчиков.

За 376 дней полномасштабной войны в армии РФ уменьшилось солдат ориентировочно на 154 830.

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Силы обороны накануне сожгли девять танков, 11 боевых бронированных машин, 23 артсистемы, три единицы противовоздушной обороны, 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн и две единицы специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ сбили один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 7 марта 2023

  • личного состава – около 154 830 (+1 060),
  • танков ‒ 3 432 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 714 (+11),
  • артиллерийских систем – 2 456 (+23),
  • реактивных систем залпового огня – 488,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 253 (+3),
  • самолетов – 303 (+1),
  • вертолетов – 289,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 873,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16),
  • специальной техники – 236 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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