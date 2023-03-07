Армія РФ за добу зменшилась на 1 060 – Генштаб ЗСУ

Березень, 07 в 8:07

Українські захисники за добу знищили понад тисячу російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 6 березня українські військові ліквідували 1 060 загарбників.

За 376 днів повномасштабної війни в армії РФ поменшало солдатів орієнтовно на 154 830.

Зараз дивляться

Сили оборони напередодні спалили дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 23 артсистеми, три одиниці засобів протиповітряної оборони, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ збили один літак та дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 7 березня 2023

особового складу ‒ близько 154 830 (+1 060),

танків ‒ 3 432 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 6 714 (+11),

артилерійських систем – 2 456 (+23),

реактивних систем залпового вогню – 488,

засобів протиповітряної оборони ‒ 253 (+3),

літаків – 303 (+1),

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16),

спеціальної техніки ‒ 236 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.