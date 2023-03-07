Март, 07 в 17:05

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена еще 130 военных. Среди них есть защитники города Мариуполь.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитницы, – отметил он.

Украина вернула из плена РФ еще 130 военных: среди них защитники Мариуполя / 7 фотографий

Из плена освобождены воины Вооруженных сил Украины, военнослужащие Национальной гвардии, пограничники, военнослужащие ГССТ (Государственной специальной службы транспорта).

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Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – в свое время обороняли металлургический комбинат Азовсталь.

Кроме того, удалось вернуть военных, попавших в плен в районе Бахмута и Соледара (всего 35 человек с Донецкого направления).

– Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем, — подчеркнул Ермак.

Как уточнили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, все спасенные из российского плена – представители рядового и сержантского состава.

Среди освобожденных: 45 военнослужащих ВСУ, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, 8 тероборонцев и 8 представителей Государственной специальной службы транспорта.

– Большинство освобожденных – 87 человек – попали в плен в Мариуполе, в частности, были эвакуированы из Азовстали. Остальные спасенные украинцы воевали на Донецком (в районе Бахмута и Соледара) и Луганском направлениях, — говорится в сообщении.

Самому младшему воину еще не исполнился 21 год, а самому старшему скоро 64 года.

Большинство военных возвращаются домой с ранениями и болезнями, полученными во время боев и пребывания в неволе.

Как известно, 16 февраля из плена РФ вернулись 100 украинских бойцов и один гражданский (первый заместитель городского головы города Энергодар Иван Самойдюк). А 4 февраля домой вернулись 116 украинских защитников.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака, Координационный штаб по обращению с военнопленными

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Telegram-канал Андрея Ермака