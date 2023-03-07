Березень, 07 в 17:05

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону ще 130 військових. Серед них є захисники міста Маріуполь.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Черговий обмін полоненими – нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниці, – зазначив він.

Україна повернула з полону РФ ще 130 військових: серед них захисники Маріуполя / 7 фотографий

З полону звільнено воїнів Збройних сил України, військовослужбовців Національної гвардії, прикордонників, військовослужбовців ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту).

Зараз дивляться

Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 із яких – свого часу обороняли металургійний комбінат Азовсталь.

Крім того, вдалося повернути військових, які потрапили в полон у районі Бахмута та Соледара (загалом 35 людей із Донецького напрямку).

– Більшість людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього, – наголосив Єрмак.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, всі врятовані з російського полону – представники рядового та сержантького складу.

Серед звільнених: 45 військовослужбовців ЗСУ, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, 8 тероборонців та 8 представників Державної спеціальної служби транспорту.

– Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з Азовсталі. Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках, – йдеться в повідомленні.

Наймолодшому воїну ще не виповнився 21 рік, а найстаршому скоро 64 роки.

Більшість військових повертаються додому з пораненнями та хворобами, отриманими під час боїв та перебування в неволі.

Як відомо, 16 лютого з полону РФ повернулися 100 українських бійців та один цивільний (перший заступник міського голови міста Енергодар Іван Самойдюк). А 4 лютого додому повернулися 116 українських захисників.

Джерело: Telegram-канал Андрія Єрмака, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Telegram-канал Андрія Єрмака