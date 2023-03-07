Выжженная земля и руины: как выглядит Марьинка после атак оккупантов

Март, 07 в 13:01

Россия в результате боевых действий полностью разрушила Марьинку Донецкой области, превратив город в руины.

Соответствующее видео на своем Telegram-канале опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На кадрах видно, что нет ни одного уцелевшего здания, на месте города выжженная земля.

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— Марьинка. Наказание и трибунал для врага будут, — пишет Ермак.

К слову, по состоянию на сегодняшний день ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая — оккупанты взяли паузу, чтобы пополнить резервы для новых атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео