Выжженная земля и руины: как выглядит Марьинка после атак оккупантов
Россия в результате боевых действий полностью разрушила Марьинку Донецкой области, превратив город в руины.
Соответствующее видео на своем Telegram-канале опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
На кадрах видно, что нет ни одного уцелевшего здания, на месте города выжженная земля.
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— Марьинка. Наказание и трибунал для врага будут, — пишет Ермак.
К слову, по состоянию на сегодняшний день ситуация в Луганской области стабильная и контролируемая — оккупанты взяли паузу, чтобы пополнить резервы для новых атак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: скрин с видео