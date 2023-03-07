Випалена земля та руїни: який вигляд має Мар’їнка після атак окупантів

Березень, 07 в 13:01

Росія внаслідок бойових дій повністю зруйнувала Мар’їнку Донецької області, перетворивши місто на руїни.

Відповідне відео на своєму Telegram-каналі опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На кадрах видно, що немає жодної вцілілої будівлі, там, де було місто, лише випалена земля.

Зараз дивляться

– Мар’їнка. Покарання та трибунал для ворога будуть, – пише Єрмак.

До речі, станом на сьогодні ситуація на Луганщині стабільна та контрольована – окупанти взяли паузу, щоб поповнити резерви для нових атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео