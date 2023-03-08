Майже в кожному обміні є українці, яких давно вважали зниклими безвісти – Юсов

Березень, 08 в 15:12

Україна паралельно працює над кількома серіями обмінів полонених, тому скоро будуть ще хороші новини.

Про це ексклюзивно Фактам ICTV повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, розповідаючи деталі звільнення 130 українських захисників і захисниць, що відбулося напередодні.

— Звичайно, чимало ще в полоні перебувають наших захисників і захисниць. Робота над цим триває. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо і побачимо наступні добрі новини. Зрозуміло, в нас багато родин захисників чекають своїх рідних додому і обов’язково мають дочекатися. Головне, що вони живі, – наголосив Юсов.

Міжнародні організації не залучені до активної роботи. Переважно результатів Україна досягає сама.

Зараз дивляться

— Це така серйозна комплексна робота всієї держави, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, куди входять і представники сектору безпеки й оборони, уряд разом з командою офісу президента. Це та ситуація, коли Україна самотужки, в двосторонньому форматі з агресором вириває буквально з полону своїх людей. Дуже хочеться вірити, що і міжнародна спільнота, і міжнародні інституції включаться активно, скажімо, дієво в цей процес із повернення наших захисників і захисниць, – каже він.

Майже в кожному обміні виявляються українці, яких давно вважали зниклими безвісти. Таке трапляєтсья регулярно, кажуть в координаційному штабі.

— Фактично в кожному обміні повертаються люди з різними статусами формальними. Серед них як ті, які підтверджені в полоні Міжнародним комітетом Червоного Хреста, так і ті, які не мали такого підтвердження. Але були безвісті зниклі.

Андрій Юсов пояснює, що робота в такому випадку теж ведеться. Головне, щоб інформація про захисника або захисницю була в національному інформаційному бюро і була в координаційного штабу.

— А далі вже починається комплексна робота зі збору інформації, зі звільнення з полону, закритих і відкритих джерел, а також агентурних даних, щоб встановити факт перебування людини в полоні, факт того, що людина жива і далі вже організовувати роботу з повернення, – каже Юсов.

Процес звільнення дуже складний ще й тому, що Україна має справу з ворогом, який часто нехтує або маніпулює міжнародним правом, Женевськими конвенціями.

— І тим не менше Україна досягає своїх результатів, ми не чекаємо, скажімо, лише формальних дій за міжнародним правом. Інакше би довелося чекати завершення бойових дій і тоді повернення наших захисників, – каже він.

Звільнені напередодні захисники розповідають, що навіть під час посадки в автобус росіяни їм казали, що їх везуть на розстріл.

— На жаль, регулярний тиск і маніпуляції відбуваються навіть на остаточних етапах, “ні, вас не хочуть міняти”, “так, ви зараз їдете в один кінець”, “куди ви їдете – вже немає ніякої України, і ви там нікому не потрібні”. Це постійний тиск як на наших полонених, так і часто на їхніх рідних в Україні. Це ілюстрація того, з ким ми маємо справу. Якщо хтось у світі думає, що це війна з дотриманням норм моралі і міжнародного права. Часто це не так. Ми маємо справу з дикунами, з ордою, з варварами в найгіршому розумінні цього слова. Тому так, такі історії трапляються, – каже Юсов.

Та попри все українські захисники навіть у полоні тримаються мужньо. Андрій Юсов каже, попри те, що переживають наші люди у полоні, вони залишаються сильними, міцними незламними і знаходять в собі сили говорити Слава Україні. Він додав, що багато з них хочуть далі приносити користь своїй країні.