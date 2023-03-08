Поки що Бахмут стоїть: Маляр про слова Столтенберга щодо можливого падіння міста

Березень, 08 в 19:31

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що Бахмут може впасти найближчими днями.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Річ у тому, що це війна, і люди, які обдумують це, мають право припускати різний розвиток подій. Я можу єдине сказати, що це невдячна справа – прогнозувати про те, чим закінчаться ті чи інші воєнні дії. Адже це завжди динаміка, і завжди можуть бути обставини, які ми з вами не можемо прорахувати і передбачити. Відповідно, експертних думок зараз багато, але ми бачимо з вами по ситуації, що скільки не пророчили, що там буде, поки що Бахмут стоїть, – сказала Маляр.

Вона наголосила, що наразі у Бахмуті тривають важкі бої. Маляр зауважила, що ворог переважає кількісно за рахунок солдатів та озброєння, але в цих умовах наші захисники мужньо і фактично паритетно їм протистоять.

Зараз дивляться

Сьогодні, 8 березня, перед зустріччю міністрів ЄС у Стокгольмі генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що українська оборона Бахмута на Донеччині може впасти в найближчі кілька днів.

За його словами, Росія перекидає все більше військ. І хоча окупантам бракує якості, вони намагаються компенсувати її кількістю. Столтенберг наголосив, що це не обов’язково відображатиме якийсь переломний момент у війні.