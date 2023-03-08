Поки що Бахмут стоїть: Маляр про слова Столтенберга щодо можливого падіння міста
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що Бахмут може впасти найближчими днями.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини.
— Річ у тому, що це війна, і люди, які обдумують це, мають право припускати різний розвиток подій. Я можу єдине сказати, що це невдячна справа – прогнозувати про те, чим закінчаться ті чи інші воєнні дії. Адже це завжди динаміка, і завжди можуть бути обставини, які ми з вами не можемо прорахувати і передбачити.
Відповідно, експертних думок зараз багато, але ми бачимо з вами по ситуації, що скільки не пророчили, що там буде, поки що Бахмут стоїть, – сказала Маляр.
Вона наголосила, що наразі у Бахмуті тривають важкі бої. Маляр зауважила, що ворог переважає кількісно за рахунок солдатів та озброєння, але в цих умовах наші захисники мужньо і фактично паритетно їм протистоять.
Сьогодні, 8 березня, перед зустріччю міністрів ЄС у Стокгольмі генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що українська оборона Бахмута на Донеччині може впасти в найближчі кілька днів.
За його словами, Росія перекидає все більше військ. І хоча окупантам бракує якості, вони намагаються компенсувати її кількістю. Столтенберг наголосив, що це не обов’язково відображатиме якийсь переломний момент у війні.