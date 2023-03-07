В бункере Путина – хаос: как Пригожин и Кадыров стали врагами и кто сможет пошатнуть трон под диктатором

Март, 07 в 20:53

Похоже, в окружении Путина назревает заговор. Сразу три приближенных соратника могли готовить спецоперацию по захвату военной машины во главе с Шойгу и Герасимовым.

Речь идет о бывшем поваре президента России Пригожине, генерале Армагеддона Суровикине и главе Чечни Кадырове.

О тайном Кремлевском треугольнике и действительно ли за спиной у Путина тихо готовятся к его уходу – читайте далее в материале.

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Выступление Путина перед Федеральным собранием в России напомнило главное шоу страны. Неизменная риторика, угрозы и аплодисменты.

Но, стоит обратить внимание на зал, на мероприятии не было ближайших соратников российского диктатора. В объектив камеры не попал глава Чечни Рамзан Кадыров.

– В Москве он старается появляться как можно меньше, – отметил российский политолог Андрей Пионтковский.

Именно в это время его самолет заметили в Арабских Эмиратах.

– Чего бы это ему, в разгар тик-токовской войны, сваливать в Арабские Эмираты, греть пузо на солнце!? Все к чему-то готовятся! – уверен полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Не было в зале и Сергея Суровикина, который еще недавно руководил военными действиями России в Украине.

– Генерал Армагеддон, так они его называли. И они прямо это говорили, – отметил социолог Игорь Эйдман.

Как и главы ЧВК Вагнера – Евгения Пригожина. Бывший повар Путина прямо заявил, что его не пригласили. Мол, у него и на фронте дел хватает.

Почему же на самом деле нет тяжеловесов и доверенных соратников рядом с Путиным? И почему заговорили о мятеже за кремлевскими стенами?

– Здесь ЧВК Вагнера не дают боеприпасов. Почему в других подразделениях, так же, нехватка боеприпасов постоянная? Потому что кучка околовоенных функционеров решила, что это их страна, – вот это аудиосообщение публикует пресс-служба владельца ЧВК Вагнера Пригожина.

Как раз в день выступления Путина. Прямо на глазах у всех он разворачивает настоящую войну. Но не на поле боя, а против руководства Минобороны. С такой публичной атакой в Кремле просто не сталкивались.

– Каждый сверчок знает свой шесток. А Пригожин попутал берега и, следовательно, пытался куда-то высоко прыгнуть. Почему он это сделал? У него сложилась иллюзия, что он незаменим для Путина. Что только он, его силы, ЧВК Вагнера, могут воевать, и Путин в какой-то степени заложник пригожинских усилий в войне. Что, как бы, Путин решит, что без Пригожина он ничего не может, – сказал социолог Игорь Эйдман.

Пригожин еще и подливает масла в огонь. И публикует еще одно обращение, подкрепленное уже фото с кучей убитых вагнеровцев.

– По боеприпасам он сейчас заявляет другое. Ну, похоже, с ним поговорили и сказали: Ты не пружинь там так. Давай, молчи об этих снарядах. И он сейчас говорит, что, вроде бы, чего-то уже отгрузили. Явно он в опале, явно его не любят и хотят избавиться, – считает российский оппозиционный деятель Марк Фейгин.

Но что на самом деле стоит за такими сливами Пригожина? Похоже, глава ЧВК Вагнера навязал свою игру.

– Вы же помните, Пригожин делал какие-то странные заявления, к Зеленскому несколько раз обращался. Давал одобрительные оценки украинской армии. Он претендовал на роль политического руководителя России, который борется с достойным противником. А потом может как-то найти путь решения вопроса, – отметил Андрей Пионтковский.

Экс-повар Путина идет ва-банк, но не сам. Его прикрытием должны были стать Суровикин и Кадыров. Цель – совместно усилить собственное влияние в стране.

– И в какой-то момент эта стратегия или, скорее, тактика, принесла свои плоды. Пригожин, кстати, вместе с Кадыровым смогли снять Лапина, получить какие-то привилегии. Получать больше по воинской части, вооружения, снарядов, обмундирования. Просто “лаве”, бабла для Пригожина,– сказал социолог Игорь Эйдман.

Более того, заговорщики могли нацелиться на высокие должности в Минобороны и даже ФСБ.

– Пригожин требовал поставить себя во главе армии, – заметил Пионтковский.

Но что-то пошло не так. Похоже, Путину доложили о тайных раскладах за его спиной.

– Это опала. Вызванная одной-единственной причиной, им дали всю полноту власти летом, в начале осени. А они этого не оправдали, – отметил Марк Фейгин.

Первым тревожным сигналом стало смещение Суровикина с поста главы оккупационной группировки в Украине в январе этого года.

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– Я считаю, что в ночь с 9 на 11 января в бункере произошел такой мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов явились к Путину. Их же несколько месяцев позорили, преследовали Кадыров и Пригожин. Требовали разжаловать, отправить рядовыми, босиком, на фронт. Они требовали восстановить, во-первых, Герасимова во главе армии. Уволить Суровикина, пригожинского ставленника. Да и, по сути, ликвидировать влияние этих штурмовых отрядов, – сказал Пионтковский.

Похоже, Путин соглашается на требования военных. Суровикину быстро указывают на его место.

– Суровикин – подчиненный человек. Его просто поставили замом, сиди и не дергайся. Там просто все решается – это армия. Публично там эти вещи не принято заявлять. Суровикин в своей опале будет сидеть тихо, – сказал Марк Фейгин.

Но главный удар пришелся на Пригожина. Ему запрещают вербовать зеков и останавливают поставки боеприпасов.

– Ну, пусть там один повоюет, без боеприпасов, без медицины, без логистики, без продовольствия, без еды. Не знаю, без чего еще. Вот пусть покажет, какой он герой. Я думаю, что вот это как раз ключевой процесс. Путину поставили ультиматум. Он понял, что это такой тихий бунт генералов. Лучше с этим не шутить. Лучше пусть будет тихий бунт, он примет решение локализовать его каким-то образом, – отметил Геннадий Гудков.

Потери вагнеровцев на фронте растут в геометрической прогрессии. Его армию просто утилизируют.

– Они проиграли эту партию, я считаю. Они проиграли. И из-за этого просто потратит весь ЧВК Вагнера. Что будет с самим Пригожиным – я не знаю. Очень много врагов нажил, любые варианты возможны, – сказал Фейгин.

А как известно мятежникам в России одна дорога.

– Похоже, в какой-то момент Путин сказал: Да будь он проклят, этот Пригожин. Тем более, ему генералы сказали: Без него обойдемся! И теперь его уже, ну с нового года точно, его душат, и я думаю додушат. Никакого Пригожина и частной армии не будет. Путин еще и трус и он явно боится конкуренции. Ему такие выскочки не нужны. Мало ли что он завтра сделает с этой армией. Сегодня он наезжает на Герасимова и Шойгу, а завтра может и на самого Путина наехать, – уверен Игорь Эйдман.

Впрочем, Пригожин, похоже, и сам предсказал свое будущее, когда появился на фронте с довольно красноречивой надписью на груди – Груз двести мы вместе.

Тем временем Кадыров начал активно летать в Арабские Эмираты. И едва ли не впервые пропустил мероприятие с Путиным такого масштаба. Неужели готовит запасной аэродром?

– Отдельно стоит Кадыров. Его не интересует собственность в России. Он видит себя лидером независимого государства – Ичкерии. Он никогда этого не скрывал. И он тоже понимает, что после поражения войны с Украиной, Путин уйдет и ему уже не на кого надеяться, – сказал Андрей Пионтковский.

Глава Чечни быстро открещивается от Пригожина, отказывается критиковать Минобороны и даже заявляет о планах создать собственную ЧВК. В противовес частной армии Вагнера.

– Кадыров, человек крайне коварный и, конечно, он думает только о своих интересах. Когда Пригожин был в фаворе, когда он был у Путина фаворитом, конечно, и Кадыров с ним дружил. Как Кремль отвернулся от Пригожина, естественно, Кадыров от него отвернулся, – пояснил Игорь Эйдман.

Правда Кадырову вполне могли намекнуть, что будет, если пойти против первого номера.

– Недавно одного из приближенных к Кадырову отравили с помощью письма, которое наполнили каким-то ядом. Ну это вообще фирменный стиль ГРУ или ФСБ. А письмо шло к Кадырову. Просто так и не дошло. То есть этот человек попал в больницу. Кстати, интересный момент. Может, Путин хочет и от Кадырова избавиться? Я совсем не исключаю, что не только Пригожина хотят придушить, но и Кадырова, – сказал Эйдман.

Впрочем, есть в этой истории еще одна важная деталь. Вслед за Пригожиным и Кадыровым свои ЧВК в России создают даже такие структуры, как ФСБ.

Вот только зачем столько частных армий? К чему на самом деле готовятся в окружении Путина?

– Было 27 ЧВК. Я думаю сейчас их уже больше. Но вопрос вполне резонный, они нужны для чего угодно, только не для войны с Украиной. В случае поражения России, Путин теряет власть, его непосредственная группировка теряет власть. Без хозяев остается огромная собственность. В России власть и собственность – одно и то же. Поэтому такие сильные, влиятельные игроки, они уже готовятся, – пояснил Пионтковский.

Вражда между кругами влияния в Кремле только обостряется. И это может пошатнуть трон под самим диктатором.

– Это приведет к внутренним столкновениям и хаосу. Фактически, к гражданской войне. И, собственно, начало такой войны мы видим сейчас, – заверил Игорь Эйдман.

В окружении Путина просто не могут не замечать слабые позиции собственной армии и потери России на фронте. И в один момент кто-то из приближенных к царю таки решится вонзить ему нож в спину.