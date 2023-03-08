Март, 08 в 11:04

Российское командование, вероятно, оказалось перед дилеммой – попытаться снова пойти штурмом на Угледар или поддерживать интенсивные бои дальше на север вблизи Бахмута Донецкой области и Кременной Луганской области.

Такое предположение сделали в разведке Министерства обороны Великобритании 8 марта.

В британском оборонном ведомстве напоминают: еще недавно в РФ считали штурм Угледара основным способом достижения существенного прорыва на рубежах Украины.

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В то же время не оставили в британской разведке без внимания и то, что на днях в Минобороны России обнародовали старое видео визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Украину.

Британские разведчики не исключают, что частично это был некий ответ владельцу частной военной компании Вагнера Евгению Пригожину, недавно посещавшему своих наемников на передовой.

Сейчас в РФ продолжается противостояние между ЧВК Вагнера и Минобороны, а министр обороны Сергей Шойгу, предполагают британские разведчики, очень чувствителен к сравнению с Евгением Пригожиным.

Кстати, единственным полевым командиром, “засветившемся” на видео Минобороны РФ, был Рустам Мурадов.

Генерал-полковник отвечает за Угледарское направление, где за последние три месяца провалилось уже несколько штурмов россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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