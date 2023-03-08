У росіян – дилема: знову штурмувати Вугледар чи підтримувати бої біля Бахмута

Березень, 08 в 11:04

Російське командування, імовірно, постало перед дилемою – спробувати знову піти штурмом на Вугледар чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута Донецької області та Кремінної Луганської області.

Таке припущення зробили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 8 березня.

У британському оборонному відомстві нагадують: ще донедавна в РФ вважали штурм Вугледара основним способом досягнення суттєвого прориву на рубежах України.

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Водночас не залишили в британській розвідці поза увагою й те, що днями в Міноборони Росії оприлюднили старе відео візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до України.

Британські розвідники не виключають, що частково це була така собі відповідь власнику приватної військової компанії Вагнера Євгену Пригожину, який нещодавно відвідував своїх найманців на передовій.

Нині в РФ триває протистояння між ПВК Вагнера та Міноборони, а міністр оборони Сергій Шойгу, припускають британські розвідники, дуже чутливий до порівнянь із Євгеном Пригожиним.

До слова, єдиний польовий командир, який “засвітився” на відео Міноборони РФ, був Рустам Мурадов.

Генерал-полковник відповідає за Вугледарський напрямок, де за останні три місяці провалилося вже кілька штурмів росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

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