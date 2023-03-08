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Евросоюз выделит €2 млрд для финансирования военной помощи Украине

Бедрак Виктория, редактор ленты
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Послы стран Евросоюза согласовали выделение €2 млрд Европейскому фонду мира, из которого финансируются военные поставки Украине.

Об этом говорится на странице Шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

— Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд в Европейский фонд мира. Это решение является четким сигналом о неизменной преданности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, — говорится в сообщении.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что ЕС ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к усилиям по коллективным поставкам боеприпасов Украине.

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