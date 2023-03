Послы стран Евросоюза согласовали выделение €2 млрд Европейскому фонду мира, из которого финансируются военные поставки Украине.

Об этом говорится на странице Шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023