Март, 08 в 16:02

Послы стран Евросоюза согласовали выделение €2 млрд Европейскому фонду мира, из которого финансируются военные поставки Украине.

Об этом говорится на странице Шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

— Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд в Европейский фонд мира. Это решение является четким сигналом о неизменной преданности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, — говорится в сообщении.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q Сейчас смотрят — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что ЕС ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к усилиям по коллективным поставкам боеприпасов Украине.