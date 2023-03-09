На оккупированных территориях пенсионеров заставляют ездить за выплатами в крупные города — Маляр
Так называемая власть на временно оккупированных территориях Украины не способна обеспечить базовые потребности населения и заставляет людей для решения элементарных административных, финансовых и других проблем обращаться в учреждения и заведения, которые только находятся в крупных городах.
Более того, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, российское командование постоянно усложняет перемещение между населенными пунктами и сейчас требует оформлять соответствующие разрешения.
— Так, в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в частности пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения, — объяснила она.
Такая ситуация вызывает недовольство населения оккупационными властями, которые для недопущения возможных протестов еще больше усиливают фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим, добавила Маляр.
Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, имеют возможность оформить пенсию по возрасту онлайн.
Как на ВОТ оформить пенсию онлайн — смотрите в материале Фактов ICTV.
Источник: Ганна Маляр