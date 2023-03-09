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Факти / Україна

На окупованих територіях пенсіонерів змушують їздити за виплатами до великих міст – Маляр

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

Так звана влада на тимчасово окупованих територіях України не здатна забезпечити базові потреби населення і змушує людей для вирішення елементарних адміністративних, фінансових та інших проблем звертатися до установ і закладів, які розташовані лише у великих містах.

Понад те, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російське командування постійно ускладнює переміщення між населеними пунктами і зараз вимагає оформлювати відповідні дозволи.

– Так, у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, зокрема похилого віку й осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи, – пояснила вона.

Така ситуація викликає невдоволення населення окупаційною владою, яка, для недопущення можливих протестів, ще більше посилює фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим, додала Маляр.

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Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.

Як на ТОТ оформити пенсію онлайн – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

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