В Запорожской области пять вражеских ракет попали в объект критической инфраструктуры — ОВА

Март, 09 в 11:42

Во время массированной ракетной атаки РФ выпустила пять ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

Об этом сообщают в ОВА.

— В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Указано, что ситуация контролируемая.

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Фото: Воздушное командование Центр