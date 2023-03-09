В Запорожской области пять вражеских ракет попали в объект критической инфраструктуры — ОВА
Во время массированной ракетной атаки РФ выпустила пять ракет по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.
Об этом сообщают в ОВА.
— В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Указано, что ситуация контролируемая.
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