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Факты / Україна

РФ ночью атаковала Украину 81 ракетой различного базирования и восемью Shahed — Залужный

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Во время массированной атаки ночью 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету различного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.

Как сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный, силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр уничтожено 34 крылатые ракеты, а также четыре иранских дрона.

Он также уточнил количество и типы ракет, которыми страна-агрессор атаковала объекты критической и гражданской инфраструктуры:

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  • 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 20 крылатых ракет морского базирования Калибр;
  • шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал;
  • восемь управляемых авиационных ракет: две — Х-31П; шесть — X-59;
  • 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, Залужный отметил, что в результате организованного противодействия восемь управляемых ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В результате ночной атаки РФ по Украине есть попадания в объекты инфраструктуры в Кировоградской, Одесской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

К сожалению, есть жертвы российского ракетного террора среди мирного населения. В Золочевском районе Львовской области ракета упала на два жилых дома, погибли пять человек – трое мужчин и две женщины.

В Днепропетровсой области в результате прилетов один человек погиб, еще двое ранены.

В Киеве в Голосеевском районе есть попадание в объект инфраструктуры, а в Святошинском — обломками ракеты ранены два человека.

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