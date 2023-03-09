На Запоріжжі п’ять ворожих ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Березень, 09 в 11:42

Під час масованої ракетної атаки РФ випустила п’ять ракет по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.

Про це повідомляють в ОВА.

– В Запорізькій області мішенню п’яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об’єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ситуація контрольована.

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В ніч на 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Фото: Повітряне командування Центр