На Запоріжжі п’ять ворожих ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
Під час масованої ракетної атаки РФ випустила п’ять ракет по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.
Про це повідомляють в ОВА.
– В Запорізькій області мішенню п’яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об’єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ситуація контрольована.
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