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Факти / Україна

На Запоріжжі п’ять ворожих ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На Запоріжжі п’ять ворожих ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Під час масованої ракетної атаки РФ випустила п’ять ракет по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.

Про це повідомляють в ОВА.

– В Запорізькій області мішенню п’яти російських ракет (попередньо С-300) став один з об’єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ситуація контрольована.

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В ніч на 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Фото: Повітряне командування Центр

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