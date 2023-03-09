Март, 09 в 2:02

Россия вряд ли захватит значительно больше территорий Украины в этом году.

С таким мнением выступила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс во время слушаний в Сенате.

Она заявила, что военные ВС РФ, вероятно, не смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне, даже при возможном захвате Бахмута, поскольку в городе на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

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После серьезных неудач и больших потерь на поле боя “мы не ожидаем, что в этом году российские военные оправится настолько, чтобы добиться больших территориальных успехов”, сказала глава Нацразведки США.

Гейнс, опираясь на мнение широких кругов американской разведки, сказала, что через год после вторжения в Украину и неудачи в достижении основных целей операции, Путин, вероятно, теперь лучше понимает ограниченность своих сил.

Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружений, что усугубляется торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и их союзниками, отметила она.

Путин, “похоже, сейчас сосредоточен на более скромных военных целях”, сказала Аврил Гейнс сенатскому комитету по разведке.

— Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обнаружит значительные поставки боеприпасов от третьих лиц, ей будет все сложнее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций, — добавила она.

В результате российские силы “могут полностью перейти” к удержанию и обороне территорий, которые они сейчас занимают, считает глава разведки.

Однако президент России Владимир Путин, скорее всего, считает, что время работает в его пользу, добавила она.

По ее мнению, Путин, вероятно, считает, что затягивание войны с периодическими перерывами в боевых действиях “может быть его лучшим оставшимся путем к обеспечению российских стратегических интересов в Украине, даже если это займет годы”.