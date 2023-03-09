Ситуація складна, але ЗСУ стримують ворога: Сирський про оборону Бахмута

Березень, 09 в 17:59

Оборона на Бахмутському фронті – це організація дій, яка будується на стратегії, дисципліні та довірі особового складу.

Про це у своєму Telegram, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

– Оборона Бахмута продовжується майже 10 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на цей час не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. Але ситуація залишається дуже важкою, – написав він.

За словами командувача Сухопутних військ, Росія діє звичними методами – не рахуючи людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги.

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– Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту. Сили оборони зараз продовжують захищати місто. Ситуація динамічна. Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність, – зазначив Сирський.

Як ми розповідали раніше, РФ застосовує зняту з озброєння техніку та підсилює свої війська в районі Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що утримувати Бахмут важливе тактичне рішення для України. ЗСУ продовжують стримувати ворога, обороняючи Бахмут.

Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.

Фото: Олександр Сирський