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Факты / Україна

У РФ хватит ресурсов, чтобы вести войну против Украины еще два года — разведка Литвы

Валентина Чорна, редактор ленты

Российские войска могут продолжать войну в Украине с нынешней интенсивностью еще в течение двух лет.

Об этом заявил руководитель военной разведки Литвы Элегиюс Павлавичюс, пишет SkyNews.

По его словам, у РФ есть достаточно стратегического резерва, техники и боеприпасов, чтобы продолжать боевые действия.

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— Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватит, чтобы продолжать войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет, — сказал он на пресс-конференции.

Павлавичюс добавил, что это также будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея.

В то же время глава разведки США Аврил Хейнс считает, что Россия вряд ли захватит значительно больше территорий Украины в этом году.

Она заявила, что военные ВС РФ, вероятно, не смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне, даже при возможном захвате Бахмута.

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