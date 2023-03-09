У РФ хватит ресурсов, чтобы вести войну против Украины еще два года — разведка Литвы
Российские войска могут продолжать войну в Украине с нынешней интенсивностью еще в течение двух лет.
Об этом заявил руководитель военной разведки Литвы Элегиюс Павлавичюс, пишет SkyNews.
По его словам, у РФ есть достаточно стратегического резерва, техники и боеприпасов, чтобы продолжать боевые действия.
— Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватит, чтобы продолжать войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет, — сказал он на пресс-конференции.
Павлавичюс добавил, что это также будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея.
В то же время глава разведки США Аврил Хейнс считает, что Россия вряд ли захватит значительно больше территорий Украины в этом году.
Она заявила, что военные ВС РФ, вероятно, не смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне, даже при возможном захвате Бахмута.