Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Жалкая тактика – Зеленский о ночном массированном обстреле Украины

Татьяна Забожко, редактор ленты
Жалкая тактика – Зеленский о ночном массированном обстреле Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку 9 марта.

– Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране.

Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области, Запорожье.

Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома, – перечислил глава государства.

Президент выразил соболезнования родным всех, кто пострадал от ракетной атаки.

– Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.

Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственности за все содеянное им не избежать, – заверил Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка