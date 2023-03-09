Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку 9 марта.

Президент выразил соболезнования родным всех, кто пострадал от ракетной атаки.

– Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.

Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственности за все содеянное им не избежать, – заверил Владимир Зеленский.