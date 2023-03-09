Жалкая тактика – Зеленский о ночном массированном обстреле Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку 9 марта.
– Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране.
Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области, Запорожье.
Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома, – перечислил глава государства.
Президент выразил соболезнования родным всех, кто пострадал от ракетной атаки.
– Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.
Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственности за все содеянное им не избежать, – заверил Владимир Зеленский.
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