Жалюгідна тактика – Зеленський про нічний масований обстріл України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку 9 березня.

Президент України висловив співчуття рідним усіх, хто постраждав від ракетної атаки.

– Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики.

Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине, – запевнив Володимир Зеленський.