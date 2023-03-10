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Факты / Україна

Оккупанты на ЗАЭС вмешиваются в работу ядерных установок, строят незаконные сооружения — Госатомрегулирование

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты на ЗАЭС вмешиваются в работу ядерных установок, строят незаконные сооружения — Госатомрегулирование
Фото: Факты ICTV

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) российские оккупанты вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения, и для работы привлекают людей, которые не имеют квалификации работать на таком объекте.

Об этом на брифинге заявил и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

Он отметил, что с сентября ЗАЭС превратилась из производителя электричества в потребителя, хотя до войны станция производила четверть всей необходимой Украине электроэнергии.

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Сейчас на ЗАЭС оккупанты несанкционированно меняют проектное состояние ядерных установок — есть нелегальные модификации на установках хранилища отработанного ядерного топлива, вблизи дизельных электростанций.

— Ростехнадзор собирает в России и Беларуси какой-то персонал, который не имеет соответствующей квалификации, чтобы работать на Запорожской АЭС. Блокируется доступ на станцию украинскому персоналу.

Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока №6, — заявил Кориков.

По словам и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования, оккупанты раскомплектовали внутренний кризисный центр ЗАЭС и разместили там своих военных.

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Внешний кризисный центр, который находится в Запорожье, не имеет связи со станцией, поскольку оккупанты вывели коммуникацию из строя.

Также на ЗАЭС перестали функционировать две пожарные части, которые обычно там находились.

По словам Корикова, объем нанесенного оккупантами ущерба пока оценить нереально, это можно будет сделать после освобождения ЗАЭС.

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