Ракетными обстрелами РФ поставила на грань ядерной катастрофы весь континент – Боррель

В результате ракетных обстрелов, которые привели к обесточиванию Запорожской АЭС, Россия поставила на грань ядерной катастрофы весь европейский континент.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Россия не прекращает свои варварские атаки и удары по украинской критической инфраструктуре.

– Среди разрушений – атака на Запорожскую АЭС. За последние часы риск ядерной катастрофы значительно увеличился. Станция должна полагаться на генераторы для охлаждения реакторов. Это серьезное нарушение атомной безопасности, причиненное Россией. ЗАЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Россия поставила под опасность весь европейский континент, включая РФ, – сказал он в Стокгольме после окончания заседания Европейского совета.