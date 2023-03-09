Ракетными обстрелами РФ поставила на грань ядерной катастрофы весь континент – Боррель
В результате ракетных обстрелов, которые привели к обесточиванию Запорожской АЭС, Россия поставила на грань ядерной катастрофы весь европейский континент.
Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что Россия не прекращает свои варварские атаки и удары по украинской критической инфраструктуре.
– Среди разрушений – атака на Запорожскую АЭС. За последние часы риск ядерной катастрофы значительно увеличился. Станция должна полагаться на генераторы для охлаждения реакторов. Это серьезное нарушение атомной безопасности, причиненное Россией. ЗАЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Россия поставила под опасность весь европейский континент, включая РФ, – сказал он в Стокгольме после окончания заседания Европейского совета.
По словам Борреля, ЕС поддерживает усилия миссии экспертов МАГАТЭ по созданию безопасной атомной зоны вокруг ЗАЭС. Это поможет избежать риска аварии.
– Атаки России – еще один пример их целей, эти цели – терроризировать украинский народ и снизить украинский дух. Это показывает, что Россия не заинтересована в мире и ее разговоры о мире или прекращении огня абсолютно неискренни. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, – добавил Боррель.
Отметим, что специалисты Укрэнерго уже восстановили электроснабжение Запорожской атомной электростанции.
Обесточивание АЭС состоялось 9 марта из-за вражеских ракетных обстрелов.
В 03:53 ночи отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой. Это уже шестой раз за время российской оккупации, когда АЭС перешла в режим блэкаута.