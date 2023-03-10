Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії

Березень, 10 в 14:30

Уряд України удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відтепер діятиме чіткий алгоритм:

обласні військові адміністрації через інформаційну систему пропонують включення тих чи інших територій до списку;

Міністерство оборони погоджує їх або обґрунтовано відхиляє;

Мінреінтеграції затверджує пропозиції або ж дає свою аргументацію щодо відхилення.

До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, а й ті, що з ними межують, або громади, прикордонні з РФ, чи сусідні з окупованими територіями.

Зараз дивляться

Шмигаль наголосив, що це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують.

Нещодавно Мінреінтеграції оновило перелік територій, які вважаються тимчасово окупованими або на яких ведуться чи велися бойові дії.

До нового переліку увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.