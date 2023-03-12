Март, 11 в 22:40

Российские оккупационные войска намеренно минируют поля украинских аграриев, чтобы навредить сельхозпроизводителям и агросектору Украины.

Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

Издание пообщалось с фермером Александром Гордиенко из Херсонской области, который является членом областного совета и председателем Ассоциации фермеров Херсонщины.

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Он рассказывает, что ему приходится осторожно исследовать пшеничные поля с металлоискателем, которые еще не так давно служили позицией для российских танков.

На поле вместе с журналистами NYT фермеру удалось найти танковые мины, сотни мин, разложенных в шахматном порядке по полю и представляющие собой смертельную опасность перед весенним посевным сезоном.

— Фермеры, которые решили забраться в свои тракторы и обрабатывать землю, рискуют погибнуть или быть разорванными на минах, снарядах и других боеприпасах, которыми усеяны поля, — пишет издание.

При этом те работники агросектора, кто этого не делает, рискуют попасть в экономический кризис.

— Боевые действия уже стоили южной Херсонской области трех урожаев, и нет никаких признаков того, что сельское хозяйство в ближайшее время вернется к своей роли локомотива экономики Украины, — пишет NYT.

Производя арбузы, ячмень, подсолнечное масло и кукурузу, плодородные земли Украины поддерживали жизнь многих поколений, поставляли огромное количество продовольствия в мир и теперь могли бы обеспечить отчаянно необходимую жизненную линию для страны.

И хоть российские войска, которые когда-то занимали эти позиции на юге Украины, давно ушли, они оставили после себя колоссальное количество взрывчатых веществ, некоторые из которых брошены, а другие установлены как ловушки.

Александр Гордиенко, который выращивает пшеницу и рапс на 600 гектарах в Херсоне, рассказывает, что пока неизвестно, как будет происходить разминирование полей.

— Они полностью заминировали не знаю сколько десятков километров. Как мы собираемся их всех убрать, пока никто не знает, — рассказывает Гордиенко.

Украинским Вооруженным силам удалось вытеснить российские войска с большой части Херсонской области осенью 2022 года, однако восстановление после восьми месяцев оккупации идет медленно.

Особенно учитывая тот фактор, что оккупанты по-прежнему контролируют территорию к востоку от Днепра, что означает, что значительная часть недавно освобожденных земель остается в зоне досягаемости российской артиллерии.

— В районах, расположенных на более безопасном расстоянии, таких как фермерские угодья Гордиенко, украинские саперы должны еще обследовать и удалить тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов, прежде чем кто-то сможет вернуться к нормальной жизни, — пишет издание.

По оценкам HALO Trust, всемирной организации по разминированию, мины и взрывчатые вещества в Украине могут загрязнить территорию размером с Великобританию.

При этом ни в одном регионе эта проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска оставили взрывчатку почти повсюду после того, как украинские войска осенью отбросили их назад.

— Русские заминировали все, от городов и линий электропередач до детских игрушек, конур и ульев. Цель заключалась в том, чтобы помешать нам вернуть людям стабильную жизнь, — сказал Александр Дворецкий, руководитель службы разминирования в регионе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С октября, говорит Дворецкий, его саперы уничтожили более 16 тыс. мин и боеприпасов, включая кассетные боеприпасы. По его словам, это лишь малая часть от общего количества.

Особую сложность представляет разминирование огромных сельскохозяйственных полей региона. По оценкам Дворецкого, необходимо разминировать около 300 тыс. гектаров, прежде чем они снова станут пригодными для сельского хозяйства.

— Для украинских фермеров это катастрофично, и кризис отражается на всем мире, — пишет NYT.

Херсонская область является регионом, который можно назвать одним из сельскохозяйственных житниц Украины. До войны юг Украины славился своими арбузами и помидорами, а также как крупный производитель зерна и подсолнечного масла. До полномасштабного вторжения России Херсон производил больше овощей по объему, чем любой другой украинский регион, согласно государственной статистике.

Морской коридор, о котором Организация Объединенных Наций договорилась в прошлом году, чтобы позволить уже собранному украинскому зерну обойти российскую блокаду и отправиться за границу, частично смягчил глобальный продовольственный кризис, вызванный войной. Срок действия соглашения истекает 18 марта, но даже если оно будет продлено, украинские фермеры должны иметь возможность снова сажать и собирать зерно, чтобы поставки продолжались.

Эксперты говорят, что еще слишком рано делать оценки того, сколько времени может потребоваться, чтобы убрать все мины из Херсонской области. Значительная часть освобожденной территории остается в зоне досягаемости российских орудий и ежедневно подвергается обстрелам, в том числе с применением кассетных боеприпасов, которые могут разбрасывать неразорвавшиеся осколки на большой территории.

По словам Дворецкого, в результате обстрела кассетными боеприпасами может пострадать территория площадью 20 гектаров.

— Я не могу гарантировать, что если сегодня я разминирую одно поле, то завтра орки не засыплют его кассетными бомбами, — сказал он.

Тем временем такие фермеры, как Гордиенко, осторожно обследуют свои земли. Используя ручной металлоискатель, а также более крупный прибор, прикрепленный к трактору, он уже обнаружил 1500 мин, хотя, по его мнению, их может быть еще сотни.

Гордиенко говорит, что с приходом россиян он сжег около 200 гектаров своих посевов, чтобы они не попали в их руки. Он добавил, что не ожидает, что сможет начать посевную до осени, и даже тогда это будет только на той части его земли, которая, как он определил, остается свободной от взрывчатки.

Издание указывает, что с начала полномасштабной войны с Россией, в результате несчастных случаев, на минах погибло около 200 гражданских лиц, согласно данным из открытых источников, собранных HALO, хотя, скорее всего, этот показатель значительно занижен. Еще сотни человек были ранены.

— Многие украинские фермеры считают, что российские войска выбрали своей мишенью их поля и технику, чтобы уморить украинцев голодом и разрушить один из важнейших экономических факторов их страны, — пишет NYT.

На зернохранилище в Херсонской области, принадлежащем компании Нибулон, одному из крупнейших в стране экспортеров сельскохозяйственной продукции, ни одно здание не осталось неповрежденным после того, как российские войска прошли по территории. Даже металлическая водонапорная башня была взорвана.

— Где бы они ни увидели склад, они стреляли, и неважно, были ли там гражданские или военные. Есть ощущение, что русские просто хотели все уничтожить, — говорит Богдан Музыка, заместитель директора Нибулона.

За год после вторжения России Нибулон потерял оборудование и урожай на сумму около полумиллиарда долларов, сказала представитель компании.

Фермеры нетерпеливы касательно темпов разминирования, потому Нибулон, как и Гординеко, самостоятельно начали проводить собственное обследование мин и неразорвавшихся боеприпасов на своих полях и рассматривает возможность подготовки собственных работников для проведения операций по разминированию, говорит Андрей Волик, заместитель директора, отвечающий за безопасность компании.

Андрей Волик говорит, что на это могут уйти годы.