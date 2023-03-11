В Киеве в дома вернули тепло — Кличко
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В Киеве в полном объеме возобновили работу централизованного теплоснабжения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
– Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. Электро- и водоснабжение в столице также функционирует в штатном режиме, — сообщил он.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что после последнего массированного ракетного удара России, который состоялся 9 марта, энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения. В Киеве частично были обесточены Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.
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