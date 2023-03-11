У Києві у будинки повернули тепло – Кличко

Березень, 11 в 21:21

У Києві у повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах. Електро- та водопостачання у столиці також функціонує у штатному режимі, – повідомив він.

Крім того, у ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення у Києві скасовано, столичним енергетикам вдалося відновити стабільне електропостачання енергосистеми.

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Нагадаємо, що після останнього масованого ракетного удару Росії, який відбувся 9 березня, енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. У Києві частково було знеструмлено Голосіївський, Шевченківський, Святошинський та Солом’янський райони.