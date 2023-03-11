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Факты / Україна

Электроснабжение восстановлено: в Киеве отменили графики отключений света

Илья Нежигай, редактор ленты
Світло
Фото: Unsplash

Стабилизационные отключения в Киеве отменены, столичным энергетикам удалось восстановить стабильное электроснабжение энергосистемы.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале энергокомпании ДТЭК.

— Укрэнерго отменил ограничения, что позволило в 16:45 восстановить электроснабжение всех жителей столицы, — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что из-за восстановления электроснабжения графики стабилизационных отключений больше не применяются.

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— Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следите за обновлениями, — добавили в энергокомпании.

Напомним, после последнего массированного ракетного удара России, который состоялся 9 марта, энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения, и в течение 10 марта худшая ситуация наблюдалась в Харьковской и Житомирской областях.

В Киеве же, по сообщению ДТЭК, частично были обесточены Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы. Там были введены стабилизационные графики, поскольку из-за повреждения оборудования энергообъекты не могли передавать энергию для всех жителей этих районов.

В случае новых отключений света в столице Факты ICTV рассказывали, как можно узнать ситуацию с энергоснабжением по своему адресу в Киеве.

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