Березень, 11 в 14:10

Американські зенітні ракетні системи Patriot допоможуть Україні не лише захистити критичну інфраструктуру, а й прикрити війська на фронті від літаків РФ.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він уточнив, що основними зенітними ракетними системами, які Україна сьогодні має на озброєнні, є Бук-М1 з дальністю 40 км та С-300 з дальністю 75 км.

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Водночас системи Patriot та SAMP/T є далекобійними (з дальністю 150 км). Вони здатні не лише збивати балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях.

Тож сама наявність цих комплексів в України змусить окупантів не наближатися до наших кордонів.

– Коли РФ застосовує в прифронтовій зоні, на північних, південних напрямках авіацію для завдання ударів і ракетами, і плануючими корегованими авіаційними бомбами, вони підлітають за 30-60 км до наших кордонів і можуть скидати ці бомби. Ми знаємо, що таке авіабомби великого тоннажу, наскільки руйнівну силу вони несуть. І наявність далекобійних зенітних систем, а також авіації, здатної завдавати удару на понад 150 км, віджене російську авіацію від наших кордонів, – наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил не підтвердив, що українські військові збиватимуть літаки над територією РФ. За його словами, йдеться про знищення російської авіації над тимчасово окупованими територіями, звідки рашисти завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ.

Військові літаки РФ часто з’являються на лінії бойового зіткнення на Сході України.

– На Східному напрямку активність авіації завжди дуже і дуже висока. Ці системи допоможуть, якщо буде рішення там їх розміщувати, чи в інших регіонах, прикривати і нашу критичну інфраструктуру, і наші війська, які сьогодні здійснюють героїчні подвиги на Східному напрямку, – зазначив Ігнат.

Останнім часом з’являлася інформація, що Україна начебто вже отримала першу систему ППО Patriot від західних союзників. Однак в Повітряних силах ЗСУ ці дані спростували.

За даними ЗМІ, Україна очікує на прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T після квітня 2023 року.