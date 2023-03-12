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Факты / Україна

Громкое утро воскресенья: в Херсоне раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Громкое утро воскресенья: в Херсоне раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Утром 12 марта в Херсоне гремят взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним, что накануне российские войска пять раз обстреливали Херсонскую общину. Атаковали оккупанты Зимовник, Приозерное, Корабельный район.

От вражеского огня 11 марта три человека погибли, еще трое получили ранения. Под удар попала территория коммунального и частного предприятий. Береговая линия общины за прошедшие сутки была обстреляна девять раз.

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