Мусиенко объяснил, насколько критичным для контрнаступления ВСУ является отсутствие западных истребителей

Март, 12 в 20:02

Если западные партнеры предоставят Украине ракеты средней дальности, это значительно усилит будущее контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отвечая на вопрос о том, насколько критичным для контрнаступления является отсутствие современных истребителей.

— Если Украине предоставят ракеты средней дальности, начиная от 150 километров, в том количестве, которое необходимо для того, чтобы эффективно уничтожать позиции врага в оперативном тылу и дальше — это тоже будет довольно существенным усилением. Ракеты не заменят авиацию, но смогут выполнять подобные задачи — наносить удары по складам, объектам с боеприпасами, по живой силе и технике противника, — сказал он в эфире национального телемарафона.

Также Мусиенко отметил, что Польша и Словакия могут передать Украине многоцелевые истребители МиГ-29.

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— В случае вооружения этих МиГ-29 современными ракетами и бомбами GLSDB, которые уже передал нам Запад — это тоже может быть довольно неплохим усилением и промежуточным этапом между передачей Украине F-17, — сказал Мусиенко.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время.

Причина заключается в сложности поставки с логистической и технической точки зрения.