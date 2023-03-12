Мусиенко объяснил, насколько критичным для контрнаступления ВСУ является отсутствие западных истребителей
Если западные партнеры предоставят Украине ракеты средней дальности, это значительно усилит будущее контрнаступление ВСУ.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отвечая на вопрос о том, насколько критичным для контрнаступления является отсутствие современных истребителей.
— Если Украине предоставят ракеты средней дальности, начиная от 150 километров, в том количестве, которое необходимо для того, чтобы эффективно уничтожать позиции врага в оперативном тылу и дальше — это тоже будет довольно существенным усилением. Ракеты не заменят авиацию, но смогут выполнять подобные задачи — наносить удары по складам, объектам с боеприпасами, по живой силе и технике противника, — сказал он в эфире национального телемарафона.
Также Мусиенко отметил, что Польша и Словакия могут передать Украине многоцелевые истребители МиГ-29.
— В случае вооружения этих МиГ-29 современными ракетами и бомбами GLSDB, которые уже передал нам Запад — это тоже может быть довольно неплохим усилением и промежуточным этапом между передачей Украине F-17, — сказал Мусиенко.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время.
Причина заключается в сложности поставки с логистической и технической точки зрения.