В Донецкой области россияне пытались штурмовать опорные пункты пограничников, но понесли потери
В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Бахмут. Вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.
Донецкая область. Пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка, поэтому пограничники-минометчики уничтожили штурмовиков во время их выдвижения в наступление.
Указано, что в результате боевых действий были убиты девять оккупантов, еще 12 — ранены.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.