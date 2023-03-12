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В Донецкой области россияне пытались штурмовать опорные пункты пограничников, но понесли потери

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Донецкой области россияне пытались штурмовать опорные пункты пограничников, но понесли потери
Фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Бахмут. Вражеская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

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Донецкая область. Пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка, поэтому пограничники-минометчики уничтожили штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

Указано, что в результате боевых действий были убиты девять оккупантов, еще 12 — ранены.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.

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Источник: Госпогранслужба
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